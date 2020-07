Alitalia incrementa i voli da settembre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – In attesa di vedere maturare la Newco in autunno, Alitalia programma una sensibile ripresa dei collegamenti internazionali di medio e di lungo raggio, destinati a crescere, rispetto ad agosto, del +7% a settembre e del +29% a ottobre. Nel mese di settembre riprenderanno collegamento diretto Roma-Buenos Aires e le rotte verso Giappone, Israele e Algeria. Da Milano, a settembre Alitalia tornerà a collegare Linate con Francoforte e Malpensa con New York. Nel mese di ottobre Alitalia riprenderà i voli da Milano Linate verso Düsseldorf e Parigi Orly, oltre ad aumentare ulteriormente il numero di frequenze su collegamenti internazionali e nazionali da Roma e da Milano. A ottobre Alitalia effettuerà ... Leggi su quifinanza

Dall'1 ottobre Alitalia ha previsto un incremento del numero dei voli da Roma verso Tel Aviv (da 4 a 10 servizi settimanali), Amsterdam (da 14 a 24 voli settimanali), Tirana (da 14 a 20 servizi alla ...

