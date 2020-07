Xavi: “Sarebbe un sogno allenare il Barcellona. Serve rispetto per Setién” (Di martedì 28 luglio 2020) Xavi Hernandez, allenatore ed ex calciatore del Barcellona è intervenuto ai microfoni di Marca e ha parlato della possibilità nel futuro di poter allenare i blaugrana:“Non posso nascondere l’ambizione di allenare un giorno il Barcellona: è quella la mia casa e la mia meta principale, sarebbe un sogno. Adesso però resto concentrato sull’Al Sadd, carico in vista della nuova stagione”. Xavi ha parlato del momento in casa Barcellona: “Serve rispetto nei confronti di mister Quique Setién, al quale auguro solo il meglio così come alla squadra. Quando toccherà a me guidare il Barça, poi si vedrà…”. Una battuta in ... Leggi su alfredopedulla

