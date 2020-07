Via Rialto ha la sua prosciutteria, aperto 'IE' di Carlo Dall'Ava (Di martedì 28 luglio 2020) Ha inaugurato lo scorso 16 Luglio Italian Excellence, la prosciutteria del Gruppo Prosciutterie s.r.l. di Carlo Dall'Ava. Riprende così vita un luogo storico del centro, che negli ultimi anni aveva ... Leggi su udinetoday

Ultime Notizie dalla rete : Via Rialto

UdineToday

"Accoglieremo i nostri ospiti dal mattino con tantissime brioches, macarones il tutto prodotto nel nostro forno – dice Dall'Ava –; gli aperitivi e il pranzo sono accompagnati sempre dal prosciutto Dal ...ROVERETO. Per incentivare la frequentazione di cittadini e visitatori in città, a Rovereto arriva ora anche la sosta gratuita per due ore. Si potrà fare nei parcheggi interrati dell'Urban City, "Rover ...