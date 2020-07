Varriale: "Il Napoli è tra le più presenti in area, ma ha ricevuto solo 4 rigori" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter con un messaggio su Twitter: "A San Siro vince l'Inter, più brava a concretizzare. Sul Napoli un dato fa riflettere. Leggi su tuttonapoli

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter con un messaggio su Twitter: "A San Siro vince l'Inter, più brava a concretizzare. Sul Napoli un dato fa riflett ...

