Speranza bacchetta Salvini: "Sulle mascherine serve unità, distanziamento e igiene" (Di martedì 28 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza questa mattina è intervenuto a Radio anch'io su Radio Rai1 e ha ribadito ancora una volta che la lotta contro il coronavirus non è affatto vinta e bisogna continuare a seguire le basilari normale per limitare il contagio. Norme che alcuni si rifiutano di rispettare. Tra i ribelli c'è il leader della Lega e capo dell'opposizione del governo Conte 2, Matteo Salvini. A tal proposito Speranza ha detto:"Credo che il Paese debba essere unito. In questo momento sono rimaste tre norme essenziali: utilizzo delle mascherine, distanziamento di almeno un metro e divieto di assembramenti, e il rispetto di norme igieniche fondamentali a partire dal lavaggio delle mani. Queste regole sono essenziali, non possono essere messe in discussione. Bisogna avere ... Leggi su blogo

