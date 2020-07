Simona Ventura annuncia: "Sposo Giovanni Terzi, ancora più uniti dopo il lockdown" (Di martedì 28 luglio 2020) "dopo un anno e mezzo insieme, abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto". Così Simona Ventura annuncia, in una lunga... Leggi su feedpress.me

"Dopo un anno e mezzo insieme, abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto". Così Simona Ventura annuncia, in una lu ...La prima volta, nel 2006, come inviato di Simona Ventura in Honduras. La seconda, come concorrente, nel 2019, ovvero nell’ultima stagione andata attualmente in onda”. Ma non solo. Sempre secondo il ...