Secondo Libero, Fontana viene attaccato perché è ricco (Di martedì 28 luglio 2020) Lo aveva anticipato nella giornata di ieri Pietro Senaldi e oggi la prima pagina del suo quotidiano è quasi completamente dedicata a questo tema: il caso dell'inchiesta sulla fornitura di camici in Regione Lombardia. Utilizzando lo stesso spartito usato in passato nei confronti di Silvio Berlusconi, Libero difende Fontana dalle accuse con un titolo a nove colonne e un editoriale a firma Vittorio Feltri in cui si parla della ricchezza del Presidente lombardo, unico motivo per cui – Secondo i giornalisti del quotidiano milanese – sono stati volontariamente accesi i riflettori su questa vicenda. LEGGI ANCHE > Senaldi su Fontana: «Non ha commesso alcun reato. È facoltoso di suo» VIDEO Il titolone in prima pagina di Libero quotidiano di martedì

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Libero Lagonegro: Russo è il secondo libero Volleyball.it L’Europa teme la seconda ondata e si blinda

Dalla quarantena all’obbligo di macherine, il timore generale dei governi è che si passi da focolai più o meno localizzati alla circolazione incontrollata del virus Dopo l’illusione di poter vivere un ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Trump assicura: “Vaccino in tempi record”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 27 luglio. Ieri i nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese sono stati 170, in calo dunque rispetto a domenica, e 5 le vit ...

