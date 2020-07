Rubano farmaci antitumorali all’Ospedale Maggiore di Trieste (Di mercoledì 29 luglio 2020) Furto di farmaci antitumorali all’Ospedale Maggiore di Trieste: quattro arresti eseguiti dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri. Nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri del capoluogo giuliano, con il supporto operativo della Squadra Mobile della Questura di Napoli, delle Compagnie Carabinieri di Napoli Vomero, Stella e Marano di Napoli nonché della Tenenza di Melito di Napoli, hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della custodia cautelare in carcere emesse dai G.I.P. di Trieste a carico di quattro soggetti residente nell’area napoletana, indagati in concorso per il reato di furto aggravato di ... Leggi su udine20

romi_andrio : RT @TgrRaiFVG: Uomini incappucciati di notte si introducono in ospedale a Trieste, forzano la porta taglia fuoco, rubano grandi quantità di… - Vivodisogniebas : RT @TgrRaiFVG: Uomini incappucciati di notte si introducono in ospedale a Trieste, forzano la porta taglia fuoco, rubano grandi quantità di… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Uomini incappucciati di notte si introducono in ospedale a Trieste, forzano la porta taglia fuoco, rubano grandi quantità di… - TgrRaiFVG : Uomini incappucciati di notte si introducono in ospedale a Trieste, forzano la porta taglia fuoco, rubano grandi qu… - regynadeserto : RT @Black300Joe: @LKaganovich2970 Gli scandali di ASSICURAZIONI PRIVATE che RUBANO A MANI BASSE SUL COSTO DI FARMACI NON INCLUSI nei tariff… -