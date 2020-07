Real Madrid, Mariano Diaz positivo al Covid-19: è in isolamento (Di martedì 28 luglio 2020) Il 26enne attaccante del Real Madrid Mariano Diaz sta bene ma è risultato positivo al Covid-19. Ora starà in isola,mento per due settimane Il Covid-19 colpisce ancora il calcio e piomba sulla Champions League prossima a partire. Mariano Diaz, 26enne attaccante del Real Madrid è risultato positivo agli ultimi tamponi effettuati dal club. E così … L'articolo Real Madrid, Mariano Diaz positivo al Covid-19: è in isolamento è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Il club campione di Spagna ha dato l'ufficialità della positività dell'attaccante sul proprio sito rassicurando, però, sul suo stato di salute.

E’ di pochi minuti fa la notizia della positività di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. A renderlo noto l’agenzia ansa che in un comunicato conferma il risultato positivo dei test di routine ...

