Proroga dello stato di emergenza: la due giorni di Conte in Aula (Di martedì 28 luglio 2020) Questo pomeriggio al Senato e mercoledì alla Camera, Conte porterà la risoluzione del Governo di estendere lo stato di emergenza al 31 Ottobre 2020 Una due giorni di fuoco attende il Premier Giuseppe Conte che questo pomeriggio al Senato e domattina alla Camera dei Deputati, porterà la risoluzione del Governo di estendere lo stato di emergenza (che scade venerdì 31 Luglio) al 31 Ottobre 2020. Con un’opposizione nettamente contraria, anche nella maggioranza non mancano le frizioni: se Italia Viva chiede sì una Proroga dello stato di eccezionalità ma fino al weekend elettorale del 20 e 21 Settembre prossimi, il Partito Democratico, per bocca del capogruppo in commissione ... Leggi su zon

ilbarone1967 : RT @IlPrimatoN: Conte oggi al Senato e domani alla Camera per chiedere il voto sulla proroga dello stato di emergenza. Giallofucsia sereni:… - zazoomblog : Perché Conte chiederà la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre? Cosa cambierà? - #Perché #Conte… - alpardu : RT @MoriMrc: Il solo fatto di presentarsi per chiedere la proroga dello stato di emergenza, in totale assenza di emergenza, è già di per se… - NoEuroNoPD : RT @MoriMrc: Il solo fatto di presentarsi per chiedere la proroga dello stato di emergenza, in totale assenza di emergenza, è già di per se… - belzeb00m : RT @valy_s: L’ #Italia è quel Paese dove lo #StatoDiEmergenza viene prorogato in ASSENZA di emergenza,finita da 3 mesi,per consentire al go… -