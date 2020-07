Probabili formazioni Parma Atalanta: Inglese dal 1′, chance per Sutalo (Di martedì 28 luglio 2020) 37esima giornata di Serie A che si apre con la sfida tra Parma e Atalanta. Le Probabili formazioni del match del Tardini Torna in campo la Serie A con la 37esima giornata. Ad aprire il nuovo turno, il penultimo di campionato, è la sfida tra Parma e Atalanta, che si disputerà allo stadio Tardini alle 19:30 del 28 luglio. COME ARRIVA IL Parma – Dopo la sconfitta contro la Sampdoria, il Parma ha rialzato la testa, raggiungendo un’importante vittoria contro il Napoli e battendo, al Rigamonti, il Brescia, con una super prestazione di Kulusevski. La squadra di D’Aversa, undicesima in Serie A, non ha più niente da chiedere al campionato, ma vorrebbe concludere con un sorriso, vincendo l’ultima in casa. Il tecnico ... Leggi su calcionews24

Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Conte ha «voglia e fame» del secondo posto dopo 9 anni

Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielin ...

