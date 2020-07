Parma, D’Aversa: «Kulusevski diventerà uno dei più forti» (Di martedì 28 luglio 2020) Roberto D’Aversa ha parlato al termine della sfida contro l’Atalanta: le dichiarazioni dell’allenatore del Parma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro l’Atalanta. SVOLTA – «L’episodio della punizione ha cambiato l’esito della partita, come l’ha cambiato il non aver concretizzato tutte le situazioni da gol create oggi e analizzando l’ultimo periodo dell’Atalanta nessuna squadra li ha messi così in difficoltà come i ragazzi stasera. Sono rientrati in partita ma anche sul 2-1 abbiamo avuto un’occasione per pareggiare dove abbiamo preso un giocatore sulla linea di porta. Detto questo il rammarico è di non aver portato a casa punti e analizzando la partita qualcosina avremmo meritato, il ... Leggi su calcionews24

