Napoli, sequestrate 42 tonnellate di rifiuti al porto: erano diretti in Africa (Di martedì 28 luglio 2020) . I container erano stati registrati come effetti personali e masserizie e invece contenevano tutt'altro Questa mattina l'Agenzia delle dogane di Napoli 1 ha sequestrato ben 42 tonnellate di rifiuti diretti in Africa. L'operazione ha portato a 12 denunce nei confronti dei presunti responsabili,

