Meteo Roma del 28-07-2020 ore 19:15 (Di martedì 28 luglio 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo generalmente stabile ma con il transito di molte nubi sui rilievi Alpini anche associate a temporali tra Alto Adige Alto Veneto tra tardo pomeriggio e prima serata e Centro Italia intera giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni qualche nube in più transiterà sull’alta Toscana ma senza fenomeni al sud e sulle Isole bel tempo sia sulle regioni insulari che su quelle peninsulari ad eccetto di qualche innocuo addensamento sui rilievi ma con tempo asciutto temperature in forte rialzo siano i valori che nei valori massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

quartomiglio : ONDATA DI CALDO: temperature elevate e RISCHI PER LA SALUTE - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 28-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : Scossa di terremoto – epicentro Albano Laziale (RM) - infoitinterno : Meteo ROMA: la canicola protagonista, con picco dopo metà settimana - quartomiglio : Anticiclone delle Azzorre o Africano? Quali le differenze? -