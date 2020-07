Martina Rossi, per la Corte d’Appello non morì sfuggendo a uno stupro. Le motivazioni: “La caduta non è coerente con tale ipotesi” (Di martedì 28 luglio 2020) Un’aggressione sessuale non può “del tutto escludersi”, ma Martina Rossi non stava scappando da uno stupro quando morì, il 3 agosto 2011, cadendo dal balcone di un albergo di Maiorca. Queste le motivazioni con cui il 9 giugno scorso la Corte di Appello di Firenze ha assolto Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, condannati in primo grado a sei anni di reclusione. Sentenza poi ribaltata: assolti perché il fatto non sussiste.”L’esclusione a cui la Corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione” della tentata violenza – si legge nelle motivazioni – “non possono dunque che portare a ritenere carente la prova” del reato. Per l’accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano

"L'esclusione a cui la Corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione" della tentata violenza "non possono dunque che portare a ritenere carente la prova" del reato ...

