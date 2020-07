L’Asia e il Comune: “Subito telecamere per evitare conferimento illecito rifiuti” (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – L’Asia ha reso noto che a seguito dell’aggravarsi del fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti presso gli ecopunti provvederà ad installare, con urgenza, sistemi di videosorveglianza nei siti più critici. Questo d’intesa con il Comune il Benevento nella persona del sindaco Clemente Mastella e nelle more del posizionamento delle telecamere in tutte le aree di conferimento che saranno anche recintate con modalità di accesso controllate. “Con il sindaco Mastella abbiamo deciso di dare un’accelerata al progetto che è già in itinere per dotare tutti gli ecopunti – ha spiegato l’amministratore unico, Donato Madaro – di un sistema di videosorveglianza che incrementeremo recintando le aree che, di ... Leggi su anteprima24

