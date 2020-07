Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati genitori (Di martedì 28 luglio 2020) E’ il tabloid Tmz a dare per primo la notizia: della piccola Willa, nata il 22 Luglio scorso Fiocco rosa per Joe Jonas e Sophie Turner: i due, lo scorso 22 Luglio, sono diventati genitori della piccola Willa, nata in ospedale a Los Angeles. A dare per primo la notizia è stato il tabloid Tmz: la star della serie “Il Trono di Spade” era stata già avvistata a Los Angeles qualche giorno prima del parto con un pancione pronunciato che faceva presagire che il lieto evento ci sarebbe stato a breve. Una coppia discreta Sebbene siano entrambi due personaggi molto in vista, Sophie Turner e Joe Jonas hanno condiviso ben poco sui social della loro dolce attesa: solo a Maggio scorso la notizia della ... Leggi su zon

