Inter-Napoli, siparietto Conte-Valeri: “Ammonisci sempre noi”. Giallo per il tecnico (Di martedì 28 luglio 2020) Curioso siparietto tra Antonio Conte e Paolo Valeri in seguito all’ammonizione di Barella, avvenuta al minuto 55 di Inter-Napoli. Il tecnico nerazzurro si lamenta apertamente della gestione dei cartellini da parte del direttore di gara: “Ammonisci sempre noi”. Oltre il danno arriva tuttavia la beffa per l’allenatore, servita dallo stesso arbitro: “Giallo anche per lei mister”. La scenetta è chiusa dall’ex Juve, il quale cerca di prenderla con un filosofico e pacato “grazie”. Leggi su sportface

