Gigantesco pesce “alieno” trovato in spiaggia: “Mai visto nulla di simile” (Di martedì 28 luglio 2020) Due uomini che camminavano in spiaggia si sono imbattuti casualmente in un Gigantesco pesce dalla forma inconsueta. Le foto hanno scioccato il web. Tim e James qualche giorno fa stavano camminando sulla battigia a Kennett River, cittadina che si trova nello stato di Victoria in Australia, quando si sono imbattuti in qualcosa di insolito. Uno … L'articolo Gigantesco pesce “alieno” trovato in spiaggia: “Mai visto nulla di simile” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Gigantesco pesce Gigantesco pesce “alieno” trovato in spiaggia: “Mai visto nulla di simile” NewNotizie Strano pesce rinvenuto nelle acque messicane. Per i complottisti è il segno premonitore di un terremoto

Un gigantesco pesce simile all’anguilla potrebbe rivelarsi un segno premonitore di un imminente terremoto. Il pesce, che pare appartenere alla famiglia dei Regalecidi (grandi pesci pelagici dal corpo ...

Un gigantesco pesce simile all’anguilla potrebbe rivelarsi un segno premonitore di un imminente terremoto. Il pesce, che pare appartenere alla famiglia dei Regalecidi (grandi pesci pelagici dal corpo ...