Gears Tactics anche su Xbox Series X? (Di martedì 28 luglio 2020) Gears Tactics è uscito su PC quest'anno, riscuotendo un discreto successo, ma il gioco di strategia a turni ha ancora importanti traguardi da raggiungere. Microsoft ha sempre avuto l'intenzione di portare il gioco su Xbox dopo la sua uscita su PC e, all'inizio di questo mese, si parlò di un lancio su "console" questo autunno. Questo suggeriva un'uscita su Xbox Series X insieme alla versione Xbox One.Ora, Gears Tactics ha ricevuto una classificazione che chiarisce che il gioco arriverà effettivamente su entrambe le console Xbox. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Gears Tactics Gears Tactics anche su Xbox Series X? Eurogamer.it L'ESRB conferma che Gears Tactics arriverà anche su Xbox Series X

L’ente di classificazione americano ESRB ha di recente valutato la versione per console di Gears Tactics, il tattico a turni sviluppato da una collaborazione fra Splash Damage e The Coalition e basato ...

