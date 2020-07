Fughe di massa di immigrati, il Viminale manda l’Esercito. Ancora sbarchi a Lampedusa (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – Ancora sbarchi, Ancora Fughe di clandestini dai centri di accoglienza. La situazione è esplosiva: si rischiano nuovi focolai epidemici a causa dei contagi di importazione, immigrati infetti che se ne vanno in giro per il Paese facendo perdere le loro tracce. Il governo giallofucsia cerca di metterci una toppa – anche se l’unica soluzione efficace sarebbe il blocco navale e la chiusura dei porti, come chiede l’opposizione – e annuncia l’invio dell’Esercito. A Lampedusa Ancora sbarchi, nell’hotspot 726 clandestini su 95 posti disponibili Intanto ieri sera a Lampedusa c’è stato l’ennesimo sbarco: un barchino con una ventina di clandestini tunisini a ... Leggi su ilprimatonazionale

