Fortnite in difficoltà su Twitch con un forte calo delle visualizzazioni e streamer che abbandonano il battle royale (Di martedì 28 luglio 2020) Fortnite non sta vivendo un gran momento su Twitch attualmente, dato che è stato registrato un forte calo delle visualizzazioni e alcuni popolari streamer stanno iniziando ad abbandonare il gioco.Nello specifico, le visualizzazioni sulla piattaforma sarebbero scese del 27%, con un calo del 10% degli spettatori attivi.Per quanto riguarda gli streamer, SypherPK è stato il primo ad abbandonare in parte il battle royale in favore di Call of Duty: Warzone e lo stesso ha fatto Nickmercs.Leggi altro... Leggi su eurogamer

