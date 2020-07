Coronavirus a Napoli, nessun focolaio ma 23 positivi in 15 giorni: ecco la mappa dei contagi (Di martedì 28 luglio 2020) Covid-19: a Napoli i casi positivi in due settimane sono cresciuti di 23 unità passando da 1.019 (contati dall'inizio dell'epidemia alla data del 13 luglio) a 1.042 (aggiornati a... Leggi su ilmattino

