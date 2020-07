“Cibo pessimo e toilette chiuse”, migranti sequestrano personale del centro (Di martedì 28 luglio 2020) Tensione ai Pantanelli di Siracusa: denunciati dalla polizia due migranti che avevano chiuso a chiave per protesta alcuni addetti. Si lamentavano per il cibo scadente e per aver trovato le toilette chiuse Due migranti, insoddisfatti per la qualità del cibo e per i servizi igienici assenti, sono stati denunciati dalla polizia per sequestro di persona. … L'articolo “Cibo pessimo e toilette chiuse”, migranti sequestrano personale del centro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

