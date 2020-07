Chiede di indossare la mascherina: gli danno un morso e quello che succede è… (Di martedì 28 luglio 2020) Ultimamente siamo tutti richiamati ad avere più attenzione, cercando di seguire determinate norme, soprattutto quando ci troviamo in luoghi pubblici. Una di queste consiste sicuramente nell’indossare la mascherina in posti chiusi o sui mezzi di trasporto, in modo da proteggere le vie respiratorie. In Belgio, tuttavia, tale invito sembrerebbe suscitare aspre reazioni. Lo sa bene Robert Murphy, di origine irlandese ma che vive nel paese. L’uomo è infatti stato recentemente protagonista di un avvenimento alquanto singolare. La ricostruzione dei fatti… Secondo quanto riporta AD Media, sembra che l’uomo sia stato morso per aver chiesto ad un passeggero di indossare correttamente la mascherina. Murphy vive nel comune di Merksem a nord del Belgio nella provincia di ... Leggi su velvetgossip

CasilinaNews : A #Roma un autista di un bus è stato brutalmente #aggredito - infoitinterno : Roma, autista dell'Atac chiede di indossare la mascherina e viene pestato: choc al capolinea del 105 - nino_pitrone : Il Messaggero: L'inciviltá impera tra gli utenti del trasporto pubblico a #Roma: autista dell'#Atac chiede di indos… - Marius13112004 : Roma, autista dell'Atac chiede di indossare la mascherina e viene pestato: choc al capolinea del 105… - Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Roma, autista dell'Atac chiede di indossare la mascherina e viene pestato: choc al capolinea del 105 -

Ultime Notizie dalla rete : Chiede indossare Roma, autista dell'Atac chiede di indossare la mascherina e viene pestato: choc al capolinea del 105 Il Messaggero Fase 3: Sileri, 'da noi Covid sotto controllo, ora tamponi in aeroporto'

In Italia ci stiamo difendendo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Con una media di 200 contagi al giorno e le terapie intensive che si svuotano, è più probabile che a fine giornata ci siano p ...

Osvaldo scomparso da 15 giorni, il Banfield lo taglia: «Difficile che continui»

Sembrava il compimento della sua nuova metamorfosi, ripartendo dalle origini – ossia dal pallone – e dal Banfield, dopo tre anni sabbatici fra musica (con la chitarra in mano) e vita loca. Invece, Pab ...

In Italia ci stiamo difendendo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Con una media di 200 contagi al giorno e le terapie intensive che si svuotano, è più probabile che a fine giornata ci siano p ...Sembrava il compimento della sua nuova metamorfosi, ripartendo dalle origini – ossia dal pallone – e dal Banfield, dopo tre anni sabbatici fra musica (con la chitarra in mano) e vita loca. Invece, Pab ...