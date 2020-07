Cervino, ieri sera la cerimonia di intitolazione di due piazzette (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiieri sera, nella villetta di Messercola, si è svolta la cerimonia di intitolazione di due piazzette di Cervino a due cittadini che si sono distinti per professionalità, umanità e impegno politico: il dottore Claudio Salerno, medico condotto e il professore Filippo Valentino, sindaco di Cervino; una cerimonia partecipata segnata dall’emozione e dalla commozione dei familiari e delle persone più anziane nei quali è ancora vivo il ricordo. È doveroso ricordare che la proposta di intitolare l’area parcheggio Via Aia del Re/ Via Principe Umberto della frazione Messercola alla memoria del prof. Filippo Valentino e l’area destinata a parcheggio angolo Via ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Cervino ieri Cristina Giordana: «Facebook vieta che mio figlio Luca, morto a 22 anni, resti vivo» Corriere della Sera Cristina Giordana: «Facebook vieta che mio figlio, morto a 22 anni, resti vivo»

Ha un bell’invocare, il maestro Bepi De Marzi, nel suo canto straziante: «Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel Paradiso, lascialo andar ...

Alpinismo: bici e scalata, 4 Quattromila in 4 giorni

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Quattro Quattromila in quattro giorni, con trasferimento in bicicletta: è l'impresa alpinistica del trailer Davide Cheraz e dell'aspirante guida Alpina Pietro Picco conclusasi ...

Ha un bell’invocare, il maestro Bepi De Marzi, nel suo canto straziante: «Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai chiesto alla montagna, ma ti preghiamo, su nel Paradiso, lascialo andar ...(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - Quattro Quattromila in quattro giorni, con trasferimento in bicicletta: è l'impresa alpinistica del trailer Davide Cheraz e dell'aspirante guida Alpina Pietro Picco conclusasi ...