Cattolica: attesa per assemblea, forte il sostegno a Generali (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Sale l’attesa per l’assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Cattolica Assicurazioni, convocata per il 30 e 31 luglio sulla trasformazione da cooperativa a società per azioni e il progetto di partnership con Generali che ha visto negli ultimi giorni l’approvazione da più parti. Ultimo, in ordine temporale, l’accordo siglato con i sindacati che segue l’approvazione, arrivata nei giorni scorsi dei rappresentanti della rete agenziale di Cattolica – Gruppo Agenti FATA e Gaa (Gruppo Aziendale Agenti Cattolica), che hanno auspicato il passaggio della Compagnia veronese in SpA. “Viene ribadito il valore della nostra rete da un partner di primissimo ordine”, ha scritto Donato Lucchetta (presidente del ... Leggi su quifinanza

saxlegend7 : RT @quintaema: @AdriBatti @lastregaamelie Nel Veneto si dice: andare a morose. Ecco, il segreto é tutto qui. Andare a morose. Perché come d… - Anna11563647 : RT @quintaema: @AdriBatti @lastregaamelie Nel Veneto si dice: andare a morose. Ecco, il segreto é tutto qui. Andare a morose. Perché come d… - quintaema : @AdriBatti @lastregaamelie Nel Veneto si dice: andare a morose. Ecco, il segreto é tutto qui. Andare a morose. Perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattolica attesa Cattolica: attesa per assemblea, forte il sostegno a Generali Teleborsa Cattolica: attesa per assemblea, forte il sostegno a Generali

(Teleborsa) - Sale l'attesa per l'assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Cattolica Assicurazioni, convocata per il 30 e 31 luglio sulla trasformazione da cooperativa a società per azioni e il ...

Parla l'ideatore del progetto Cattolica S.G.M., Massimo Mignani

L’idea di portare la Marignanese al “Calbi” di Cattolica, trasformandola nella società della ... un passato da direttore sportivo del Vis Misano e della stessa Marignanese, resta in attesa di risposte ...

(Teleborsa) - Sale l'attesa per l'assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Cattolica Assicurazioni, convocata per il 30 e 31 luglio sulla trasformazione da cooperativa a società per azioni e il ...L’idea di portare la Marignanese al “Calbi” di Cattolica, trasformandola nella società della ... un passato da direttore sportivo del Vis Misano e della stessa Marignanese, resta in attesa di risposte ...