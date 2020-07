Carta d’identità digitale, ora gratis su smartphone (Di martedì 28 luglio 2020) Novità dalla Zecca di Stato con il patrocinio del Ministero dell’Interno sul documento di riconoscimento d’identità. Ora è disponibile negli Store Android e iOS, la Carta d’identità digitale, con un’app completamente gratuita e utile per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione in tutta sicurezza. Ecco cos’è, quali sono le sue caratteristiche e come funziona. Evoluzione dei documenti di riconoscimento Siamo arrivati a tre versioni della Carta d’identità, dunque è bene fare delle distinzioni. La prima, quella Cartacea che tutti conosciamo, la seconda, aggiornata in formato plastificato con integrato apposito microchip, ed infine la terza, quella digitale, che prende il nome di CIE ID. Si configura come ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Carta d’identità digitale, ora gratis su smartphone -

Ultime Notizie dalla rete : Carta d’identità Carta d'identità elettronica: come usare la CieID sul telefono Corriere della Sera