Benevento, sperona l'auto della polizia e si libera della droga: fermato 39enne (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non si è fermato all'alt, poi ha innescato la retromarcia e ha speronato l'auto della polizia gettando sull'asfalto un quantitativo imprecisato di cocaina. Un 39enne con la sua Audi A3 si è reso autore del gesto a Benevento, in via Fratelli Rosselli. E' stato subito fermato dagli uomini della Squadra Mobile che lo hanno condotto negli uffici di via De Caro per gli accertamenti del caso.

