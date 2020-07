Ape24 – Se il tenore non bada al suo tenore (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl tenore che non bada al suo tenore. E’ ciò che fa più male della vicenda Bocelli. Libero di pensarla come vuole, un personaggio pubblico dovrebbe darsi quantomeno un freno nell’esternare un’opinione potenzialmente pericolosa. Non se n’è curato, ha detto la sua senza badare alle conseguenze, al fatto che qualcuno potesse realmente prenderlo come esempio. La logica impone che se ci sono delle regole, condivisibili o meno, bisogna rispettarle. Enunciare pubblicamente di averle trascurate non solo legittima l’azione di chi non bada alle norme, ma la avvalora. “Mi sono sentito offeso e umiliato dal lockdown. Ho anche violato la legge più volte”, ha detto prima di tornare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ape24 tenore