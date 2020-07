Andrea Bocelli contro il lockdown, ma la villa è enorme: 10 stanze da letto! (Di martedì 28 luglio 2020) Il noto cantante Andrea Bocelli si lamenta di non essere potuto uscire nel lockdown sentendosi umiliato: ma avete mai visto la sua villa? Continuano a far discutere le dichiarazioni di Andrea Bocelli, cantante famoso in Italia e nel mondo, riguardo l’imposizione del lockdown da parte del Governo. Il cantante, durante un convegno organizzato da Vittorio Sgarbi, ha dichiarato di essersi sentito umiliato ed offeso per la decisione del Governo di non far uscire le persone. Parole che hanno scatenato molte critiche sui social e sulle quale Bocelli ha fatto un passo indietro dicendo di essere stato frainteso. Dopo queste parole però un dubbio sorge spontaneo, avete mai visto la sua villa? Ha dieci camere da letto e tre piani. ... Leggi su bloglive

