A Palermo un defibrillatore cardiaco collegato ad app, primo in Sicilia (Di martedì 28 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – La Cardiologia dell’Arnas Ospedale Civico di Palermo è la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento, con una nuova tecnologia, per la gestione dei disturbi del ritmo cardiaco e lo scompenso. Si tratta di una nuova generazione di defibrillatori cardiaci impiantabili, il “Gallant” prodotto dalla Ditta statunitense Abbott, più piccoli ma soprattutto in grado di trasmettere ai medici i dati sulla funzionalità cardiaca attraverso un’applicazione per smartphone.“Si tratta – spiega Giuseppe Sgarito, responsabile del Laboratorio di Elettrofisiologia e Presidente Regionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) – di un dispositivo a suo modo rivoluzionario in quanto si può abbinare ad una ... Leggi su ildenaro

PALERMO (ITALPRESS) - La Cardiologia dell'Arnas Ospedale Civico di Palermo e' la prima in Sicilia a utilizzare un nuovo strumento, con una nuova tecnologia, per la gestione dei disturbi del ritmo card ...

