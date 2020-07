Zingaretti: battaglia ancora non vinta, possibile aumento casi Coronavirus (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “La battaglia dal punto di vista sanitario e’ tutta da vincere, nessuno si fa illusioni e sappiamo che le conseguenze sociali ed economiche da affrontare nei prossimi mesi saranno pesantissime”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rivolgendosi al Consiglio regionale, durante il suo intervento in occasione della seduta straordinaria dedicata agli investimenti strutturali, al piano di rimodulazione dei fondi europei e alla misure di emergenza Covid 19 per il contenimento del virus. “Oggi siamo piu’ consapevoli, abbiamo lavorato per affrontare il futuro, nella capacita’ di cura e contenimento del virus- ha spiegato- Siamo piu’ forti e attrezzati di sei mesi fa, ma non abbassiamo la guardia anche perche’ una malaugurata nuova crescita del picco dei ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti battaglia Zingaretti: battaglia ancora non vinta, possibile aumento casi Coronavirus RomaDailyNews Candidature Pd, acque agitate: c’è il direttivo

Candidature per le regionali, in casa Pd si prova ad accelerare, ma le acque restano agitate. Oggi si riunirà la direzione territoriale del partito (dove ci sono rappresentanti di Lucca, Piana, Mediav ...

Stefano Buffagni: “Giunta lombarda inadeguata, hanno solo dato spettacolo in tv. Salvini adesso lo mandi a casa”

«Ho letto che i nostri consiglieri regionali sono pronti alla mozione di sfiducia, immagino che in aula inizierà la battaglia per garantire la salute ... e dice che bisognerebbe semmai indagare su ...

Candidature per le regionali, in casa Pd si prova ad accelerare, ma le acque restano agitate. Oggi si riunirà la direzione territoriale del partito (dove ci sono rappresentanti di Lucca, Piana, Mediav ...«Ho letto che i nostri consiglieri regionali sono pronti alla mozione di sfiducia, immagino che in aula inizierà la battaglia per garantire la salute ... e dice che bisognerebbe semmai indagare su ...