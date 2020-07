Violenza nel Napoletano, 15enne pestato a sangue per un posto auto: grave in ospedale (Di lunedì 27 luglio 2020) Preso a stampellate e pestato a sangue per un posto auto. E’ l’assurda vicenda di cui è stato vittima Mattia, un ragazzo di 15 anni di Pozzuoli, ora ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie con le gravi ferite riportate. L’inaudita Violenza si è consumata a Monte di Procida. Monte di Procida, 15enne pestato a sangue … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Roberto_Fico : La mia solidarietà a @LaCastelliM5s per gli insulti e le minacce ricevute, parole di insopportabile violenza che no… - fattoquotidiano : Si infila nel letto della badante e tenta di farci sesso: 89enne accusato di tentata violenza - dukana2 : RT @DinamoPress: La morte di Mario Paciolla, si iscrive in una trama di violenza che va compresa a partire dalla sistematica violazione da… - Max_Mainardi : RT @DinamoPress: La morte di Mario Paciolla, si iscrive in una trama di violenza che va compresa a partire dalla sistematica violazione da… - eterea_naive : RT @danieleg1976: Lo fanno per il vs bene. Parlo spesso con commessi e addetti ai banconi nei supermercati,tutti quelli con cui parlo sono… -