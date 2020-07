Una Fontana di guai per Attilio. I 5 Stelle pronti a presentare una mozione di sfiducia contro il governatore lombardo (Di lunedì 27 luglio 2020) Non solo una gestione emergenziale a dir poco fallimentare, ma ora anche l’iscrizione nel registro degli indagati in merito all’inchiesta condotta dalla Procura di Milano sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici e altro materiale medico da parte della Dama spa, società gestita da Andrea Dini, cognato del presidente, e di cui la moglie detiene il 10 per cento delle quote. La posizione di Attilio Fontana diventa sempre più indifendibile. Ed è per questo che ora anche il Movimento cinque Stelle è uscito allo scoperto. Il capogruppo pentastellato in Lombardia, Massimo De Rosa, ha infatti detto chiaramente che “il Movimento è pronto a presentare la mozione di sfiducia al presidente Fontana. Il ... Leggi su lanotiziagiornale

I pm dicono che nessun atto ufficiale ha mai registrato la trasformazione del contratto da vendita a donazione dei 75mila camici della Dama spa, la società del cognato del governatore Attilio Fontana, ...

Dalle indagini degli inquirenti milanesi sul caso della fornitura di camici a Regione Lombardia da parte dell’azienda del cognato di Attilio Fontana, emerge che il governatore avrebbe cercato di rimbo ...

