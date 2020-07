Serie B 2019/2020, Ciofani stende la Juve Stabia: Cremonese vince 2-1 (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella trentasettesima giornata di Serie B, la Juve Stabia cade in casa contro la Cremonese per 2-1. Decisiva la doppietta di Ciofani che permette al club grigiorosso di salire a quota 48 punti abbastanza lontano dalla zona calda della classifica, mentre per gli uomini di Caserta la situazione si fa preoccupante, visto il sorpasso del Cosenza, uscita vincitrice dallo scontro con l’Empoli. A nulla serve la rete all’ultimo minuto di Rossi, i gialloblù restano inchiodati a 41 punti, al terzultimo posto della classifica. PRIMO TEMPO – Primo tempo che parte subito a ritmi alti con la Juve Stabia che si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca di un gol che significherebbe salvezza. Il primo squillo arriva dopo sei minuti con ... Leggi su sportface

