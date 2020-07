Serie A oggi e un anno fa, la classifica a confronto dopo 36 giornate (Di lunedì 27 luglio 2020) A due dalla fine la Serie A ha già emesso i suoi primi verdetti: Juventus campione d’Italia e nono Scudetto consecutivo, Inter, Atalanta e Lazio a completare il quadro Champions, Spal e Brescia retrocesse. Mentre in ballo c’è ancora la questione quinto posto tra Roma e Milan e l’ultimo posto per la retrocessione con Lecce e Genoa in lotta per la salvezza. Alla trentaseiesima giornata di Serie A, la Lazio resta la squadra più migliorata rispetto alla scorsa stagione con 22 punti in più in classifica. Le più peggiorate restano Napoli (-17) e Spal (-22). La classifica a confronto dopo 36 giornate Juventus 83 (-6) Inter 76 (+10) Atalanta 75 (+10) Lazio 75 (+17) Roma 64 (+2) Milan 60 (2) Napoli 59 (-17) Sassuolo 48 ... Leggi su sportface

