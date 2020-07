Serie A, l’Inter rimborserà i biglietti delle partite disputate a porte chiuse (Di lunedì 27 luglio 2020) Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo e Inter-Brescia: i possessori dei biglietti di queste tre gare a porte chiuse verranno rimborsati interamente. Lo ha comunicato l’Inter attraverso una nota ufficiale: “Considerata l’eccezionalità della situazione venutasi a creare in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le richieste dei tifosi, l’Inter rende noto di aver definito le modalità di rimborso dei biglietti acquistati per le gare di Campionato Serie A 2019/20 disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria: Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo e Inter-Brescia – si legge nella nota -. Con riferimento agli abbonamenti, invece, le modalità di rimborso saranno comunicate al termine ... Leggi su sportface

