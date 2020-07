Scarsa igiene e alimenti senza tracciabilità in due noti locali di Ostia. Controlli a tappeto sul litorale (Di lunedì 27 luglio 2020) Anche nell’ultima settimana di Controlli finalizzati al monitoraggio delle zone di maggiore interesse del “popolo della movida” e alla verifica del rispetto delle norme di distanziamento sociale anti-Covid, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno profuso un importante sforzo in termini di uomini e mezzi impiegati che ha consentito di rispondere efficacemente a migliaia di interventi. Leggi anche: Roma, stretta sulla movida: troppi assembramenti, chiuso un noto locale a Piazza Bologna Il bilancio delle verifiche, a cui hanno preso parte anche i militari dell’8° Reggimento “Lazio” e quelli specializzati del N.A.S. e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, è di 130 esercizi commerciali controllati – 3 dei quali sanzionati per varie irregolarità e un quarto chiuso – e oltre 7.500 persone identificate. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

