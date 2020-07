Pierluigi Diaco: «Questa cosa che non si possa citare la concorrenza in Rai mi fa sorridere!» (Di lunedì 27 luglio 2020) Pierluigi Diaco A Pierluigi Diaco le ‘censure’ non piacciono. Durante la puntata di oggi di Io e Te, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi si sono raccontati tra vita privata e carriera. Ad un certo punto il coreografo ricorda un simpatico momento vissuto in compagnia di Raimondo Vianello. L’occasione è la nascita di Telemilano, che per ‘ovvi’ motivi l’ospite non cita. “Nel 77-78 ci chiamavano a Milano perché apriva una televisione nuova!” “Milano International?” chiede Diaco incuriosito. La coppia fa cenno di no, il conduttore invita a dirlo serenamente. E’ la Russo a quel punto a nominare Canale 5 dopo una certa resistenza; la stessa che lascia piuttosto perplesso il padrone di casa, che precisa: “Canale5? Che ... Leggi su davidemaggio

