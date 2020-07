Piacenza, la compagna di Montella: 'Estranea ad attività di spaccio' (Di lunedì 27 luglio 2020) commenta Non ha risposto al Gip ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee Maria Luisa Cattaneo, la compagna compagna dell'appuntato Giuseppe Montella, ora ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta ... Leggi su tgcom24.mediaset

Proseguono gli interrogatori a Piacenza: la moglie di Giuseppe Montella, anche lei agli arresti domiciliari, è comparsa davanti al gip Dopo l’interrogatorio di garanzia del maresciallo Marco Orlando, ...

Non ha risposto al Gip ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee Maria Luisa Cattaneo, la compagna compagna dell'appuntato Giuseppe Montella, ora ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta Odysseus e ri ...

