Migranti, Lamorgese: 'Militari per controllare i centri' (Di lunedì 27 luglio 2020) Per rafforzare l'attività di controllo sui centri per Migranti, a breve, verranno inviati i Militari dell'operazione 'Strade sicure'. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset

NicolaPorro : Il governatore #DeLuca minaccia di chiudere i negozi che non utilizzano la #mascherina mentre il ministro… - LegaSalvini : A LAMPEDUSA ESPLODE LA RABBIA DELLA GENTE CONTRO LA LAMORGESE: «VERGOGNATI» - vikingonormanno : RT @SkyTG24: Migranti in fuga, Di Maio: 'Inconcepibile'. Lamorgese: 'Aiutiamo Tunisia, ma agisca' - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Lamorgese: 'Militari per controllare i centri' #lamorgese - paolaokaasan : RT @SoniaLaVera: Migranti in fuga a Porto Empedocle. Lamorgese: «Quasi tutti rintracciati, ora militari nei centri» -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lamorgese Migranti, la Lamorgese tranquillizza I governatori locali: "Tutto sotto controllo" la Repubblica Migranti, nuova fuga di massa in Sicilia.Musumeci: "In arrivo esercito e nave"

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle nel pomeriggio. Polizia e carabinieri dopo le ricerche sono riusciti a rintracciare ...

Migranti, Lamorgese: "Militari per controllare i centri"

Per rafforzare l'attività di controllo sui centri per migranti, a breve, verranno inviati i militari dell'operazione "Strade sicure". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo ...

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle nel pomeriggio. Polizia e carabinieri dopo le ricerche sono riusciti a rintracciare ...Per rafforzare l'attività di controllo sui centri per migranti, a breve, verranno inviati i militari dell'operazione "Strade sicure". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dopo ...