Mick Jagger, 77 anni festeggiati con tutte le sue donne (Di lunedì 27 luglio 2020) Mick Jagger, leggenda vivente del rock, voce e anima dei Rolling Stones ha compiuto 77 anni il 26 luglio 2020. 77 anni portati alla grande, nonostante li eccessi e i vizi del passato. A vederlo oggi, cantare e dimenarsi sul palco come quando ne aveva 20, il fisico esile e ancora super atletico, ci si chiede quale patto col diavolo abbia stretto quest’uomo. Che non a caso, tra le sue canzoni più celebri, scrisse proprio simpathy for the devil. Una vita vissuta con l’acceleratore sempre premuto, sia sopra che sotto il palco. Tantissimi gli amori, numerosa la sua famiglia: ha in tutto 8 figli, avuti da 4 donne diverse, 5 nipoti e un pronipote, nato nel 2014 da sua nipote Assisi, figlia a suo volta delle primogenita Jade, e più giovane quindi del suo ottavo figlio, avuto nel ... Leggi su dilei

SkyTG24 : Mick Jagger compie 77anni. Gli auguri di Vasco Rossi: 'Il mio supereroe' - Masssimilianoo : @queequeg1901 Non ti è andata male, insomma. Parola di Mick Jagger. - morena_faenza : RT @rockolpoprock: Le indiscrezioni sui festeggiamenti dei 77 anni, nel castello di proprietà dei discendenti del conte Della Gherardesca.… - Magnacaura : RT @SkyTG24: Mick Jagger compie 77anni. Gli auguri di Vasco Rossi: 'Il mio supereroe' - rockolpoprock : Le indiscrezioni sui festeggiamenti dei 77 anni, nel castello di proprietà dei discendenti del conte Della Gherarde… -