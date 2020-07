Lingard e la scommessa di un tifoso persa all'ultimo minuto (Di lunedì 27 luglio 2020) Certo che così fa male e forse Lingard ha aspettato proprio l'ultima partita della Premier League del Manchester United, l'ultimo minuto della stagione per mettere in porta il suo primo e unico gol in ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Lingard e la scommessa di un tifoso persa all'ultimo minuto: Antony Johnson c'era quasi riuscito: puntare su zero g… - Enrico_Ferra07 : RT @AleRiva18: C’era un tipo che aveva scommesso che Lingard non avrebbe nè segnato nè fatto assist in tutta la stagione di Premier League.… - AleRiva18 : C’era un tipo che aveva scommesso che Lingard non avrebbe nè segnato nè fatto assist in tutta la stagione di Premie… -