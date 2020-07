Le relazioni difettose – Riuscirò a farmi una ragione che lui non mi vuole? (Di lunedì 27 luglio 2020) Ciao Ester, Ma quanto potere diamo agli uomini? Mi credevo una persona forte, invincibile e poi ho incontrato il solito pazzo di turno. È stato lasciato dopo un matrimonio breve e ha una bambina. Colleghi di lavoro ma in sedi diverse, ci siamo trovati a vivere un rapporto Roma Napoli che lui percepiva come Milano Shangai. “C’è lontananza…la distanza tra noi è un problema…ah se ti avessi qui giorno dopo giorno…” Risultato? in sei mesi di relazione, passati con la gastrite perché ogni mese diceva “voglio proteggerti quindi me ne vado”, “ci sono troppe differenze”, “sono confuso”, “non so quali obiettivi ho” io ovviamente con la sindrome da Balto ero sempre lì ad attenderlo a braccia aperte, essendo single e senza prole. Ho tentato di psicanalizzarlo, ... Leggi su iodonna

