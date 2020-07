Lazio, vertice per Borja Majoral: le cifre dell’operazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Calciomercato Lazio, in programma un vertice per Borja Mayoral, il giovane attaccante del Real Madrid. Il ragazzo è in cima alla lista di Tare L’ingresso della Lazio in Champions League, obbliga la società ad elaborare un piano di mercato impeccabile per rendere la squadra competitiva su tutti i fronti. Il ds Tare, prima della gara contro la Juventus, ha annunciato che la dirigenza è alla ricerca di rinforzi anche in attacco: uno dei nomi più quotati è quello di Borja Mayoral del Real Madrid. Oggi le parti dovrebbero incontrarsi per sciogliere qualche nodo di natura prettamente economica: il prezzo del cartellino è infatti fissato a 20 milioni, mentre la Lazio sarebbe pronta a fermare l’offerta ... Leggi su calcionews24

cavallodipietra : @alfonso25592 @OfficialASRoma Scusa ma veramente pensavi di fare un campionato di vertice? La squadra è stata quasi… - GirolamoMaggio : Calciomercato Lazio, in programma un vertice per Borja Mayoral - BarrettaValerio : 7?Gli 11 rigori subìti, cifra fuori scala per una squadra di vertice. Alcuni provocati dalle mani di de Ligt, altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vertice Mercato Lazio – Vertice per Borja Mayoral: il punto Cittaceleste.it Unioncamere: resilienti e tenaci, aziende in rosa +2,9% in 5 anni

Resilienti, tenaci, pronte anche più degli uomini a mettersi in gioco. E’ la fotografia del milione e 340mila imprese guidate da donne, che emerge dal IV Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizz ...

La Juventus vince ancora, lo scudetto di Maurizio Sarri

La Juventus conquista il suo 36° titolo di campionessa dalla serie A nella surreale atmosfera segnata dal Covid-19: il nono scudetto consecutivo, record assoluto nel campionato italiano, porta la firm ...

Resilienti, tenaci, pronte anche più degli uomini a mettersi in gioco. E’ la fotografia del milione e 340mila imprese guidate da donne, che emerge dal IV Rapporto sull’imprenditoria femminile, realizz ...La Juventus conquista il suo 36° titolo di campionessa dalla serie A nella surreale atmosfera segnata dal Covid-19: il nono scudetto consecutivo, record assoluto nel campionato italiano, porta la firm ...