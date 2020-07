La Russa: «Juve scassata. Scudetto? Colpa di Inter, Lazio e Napoli» (Di lunedì 27 luglio 2020) Ignazio La Russa ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus: le dichiarazioni del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, ha parlato ai microfoni di AdnKronos della vittoria dello Scudetto da parte della Juventus. «Per far vincere una Juve così scassata ci vuole un concorso di Colpa di Inter, Lazio e Napoli. Ha vinto la Juve, viva la Juve, ma era una storia già scritta: chi poteva impensierirla dopo il lockdown ha finito per reagire peggio della Juve, che non ha avuto concorrenti. E poi per la Juve, anche quando non ne ha bisogno, si scatena subito ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : La Russa: 'Campionato falsato. Alla Juve aiutino anche quest'anno': Il vice presidente del Senato: 'Basta un piccol… - FcInterNewsit : La Russa al veleno: 'Scudetto Juve? Concorso di colpa di Inter, Lazio e Napoli' - BinaryOptionEU : #LaRussa: '#Juve? Lockdown ha danneggiato rivali' - CarlottaMiller_ : RT @Adnkronos: #LaRussa: '#Juve? Lockdown ha danneggiato rivali' - tintitutin : RT @Adnkronos: #LaRussa: '#Juve? Lockdown ha danneggiato rivali' -