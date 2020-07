La caccia disperata ai migranti in fuga. Li trovano in giro per l'Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Giuseppe De Lorenzo Fermati quattro dei 21 migranti scomparsi a Gualdo Cattaneo. Erano arrivati fuori Regione. Mistero sugli altri in fuga Ne hanno trovati altri quattro. Sale a sei il numero di migranti che le autorità sono riuscite a rintracciare dopo la grande fuga due sabati fa. Non erano più a Gualdo Cattaneo, né nella vicina Foligno o nel capoluogo umbro. Erano riusciti ad arrivare oltre i confini della Regione, dopo una settimana passata chissà dove. nodo 1878494 Sono ancora molti buchi che devono essere chiariti sulla vicenda del piccolo paesino di 5mila anime sulle colline dell’Umbria. Sabato scorso i residenti si sono svegliati al centro del dibattito pubblico nazionale, quando le autorità hanno annunciato che dei 25 tunisini spediti in paese da Agrigento ... Leggi su ilgiornale

Il Lecce cade a Bologna e mette un piede e mezzo in Serie B. Al Dall'Ara sfida rocambolesca, ricca di colpi di scena, tra la squadra di Mihajlovic, ormai salva e i salentini alla disperata caccia di p ...

Il dg scagiona Fontana. Ma i pm lo indagano per la donazione camici

Milano. E Fontana? E Fontana? All'indagato, i pm chiedono ripetutamente conto del ruolo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La risposta che ottengono è tranquillizzante (o deluden ...

