Juve, titolo giù in Borsa dopo lo scudetto: -5,7% (Di lunedì 27 luglio 2020) Il nono scudetto consecutivo non ha portato effetti sul titolo della Juventus in Borsa, anzi. Le vendite hanno caratterizzato infatti la giornata per le azioni del club bianconero, dopo i festeggiamenti per la vittoria del 36° campionato grazie al successo per 2-0 sulla Sampdoria. Il titolo della Juventus ha fatto segnare la quarta peggior prestazione … L'articolo Juve, titolo giù in Borsa dopo lo scudetto: -5,7% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

