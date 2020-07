Io e Te, l’annuncio a sorpresa di Pierluigi Diaco: “Gli amici con cui gioca al parco partono, così lui sarà in diretta con noi” (Di lunedì 27 luglio 2020) Annuncio a sorpresa di Pierluigi Diaco per il pubblico di Io e Te. Il conduttore ha fatto sapere che torna in diretta con lui uno degli ospiti fissi del programma, che però non si vedeva in onda da qualche settimana. “Da lunedì 10 agosto, il bassotto Ugo tornerà per un po’ in diretta con noi. Gli amici con cui gioca al parco, durante le ore della trasmissione, partono e così lui sarà un po’ con noi”, ha fatto sapere Diaco riferendosi al suo amato cagnolino. L’assenza dalle scene del bassotto Ugo non era passata inosservata in questi giorni. Tanti i fan della trasmissione che su Twitter si erano chiesti: “Che fine ha fatto Ugo?”. E così ... Leggi su ilfattoquotidiano

